Sügavkülmikusse tekkinud jää teeb paksu pahandust

Ajapikku sügavkülmiku seintele kogunenud niiskus muutub jääks ning mõjub halvasti nii sügavkülmikule endale kui ka selle sees olevale toidule. General Electric kirjutab, et jää tekib, kui niiskus puutub kokku sügavkülmiku jahutuskehaga. Põhjuseid, miks see juhtub, on mitu.