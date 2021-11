Kasuta võimalust: Tarakvere mõis läks ühe euro eest oksjonile

Eesti mõisaportaal kirjutab, et Tarakvere mõisa nimi on mugavdatud eesti keelde saksakeelsest nimest Terrastfer. Mõisa mainiti esmakordselt 1551. aastal. Enne 1919. aasta võõrandamist kuulus see aadliperekond von Liphartidele.

Mõisa peahoone on pikk viilkatusega tellisehitis, mis on püstitatud arvatavasti 19. sajandi keskpaigas või teisel poolel. Tänaseks on hoone aga suures osas lagunenud, kuid seinad veel püsivad.

Peamaja kelder on väga hästi säilinud. FOTO: KV.EE

Mõisa kõrvalhooned olid ehitatud kas tellistest või maakividest. Enamik neist on täielikult hävinud, näha on ainult nende varemeid. Kel tahtmist, saab varemete kohale hooned taastada. Kinnistu, millel mõis asub, kannab nime Otto ning selle suurus on 1247 ruutmeetrit.