PILDID ⟩ Eesti ehitussektor valis välja oma lemmikud

Rotermanni Ajamaja peaprojekteerijaks on Nordecon AS ning arhitektuurse lahenduse autoriks KOKO arhitektid OÜ. «Kiidan arendajat julge lähteülesande andmise eest rekonstrueeritava hoone põimimisel modernse hoonega ning arhitekte sedavõrd ilusa vormi koostamisel, mis jääb linnapildis kõigile silma», ütles Nordecon AS hoonete projekteerimise osakonna juht Madis Kerner auhinda vastu võttes. «Samuti tänan projekteerijaid ja Nordeconi kolleege ühise meeskonnatöö eest,» lisas Kerner.