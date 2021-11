VAATA PILTE ⟩ Maailmas tunnustatud Eesti raamatupood läbis võimsa uuenduskuuri

«Viru Keskuse Rahva Raamatu poe jaoks on alanud uus ajajärk ja tänavustele jõuludele läheme oma esinduspoega vastu palju värskema ja avarama ilmega,» rääkis Rahva Raamatu tegevjuht Priit Peterson. Sellel Eesti suurimal raamatukauplusel on tegelikult juba varasemast ajast mitmeid tunnustusi ette näidata ning ühtlasi on just see pood olnud aastaid Rahva Raamatu kõige suurema kaubavaliku ja külastatavusega.

Ümberehitatud poes on kõige suuremat ruumilisa saanud raamatud, eeskätt ilukirjandus, mis on lugejate poolt kõige armastatum kategooria, samuti on just Viru Keskuse Rahva Raamatus parim valik inglis- ja venekeelset kirjandust. Silmatorkava asukoha on endale saanud ka esinduslik valik moe- ja disainiraamatuid. Lisaks raamatutele on poes müügil hulk erinevaid kingitusi, mänge, mänguasju, filme, CD-plaate ja vinüüle. Raamatupoodi on planeeritud ka mitmesugusteks sündmusteks sobiv lava, mis toob kokku nii kirjanikud ja raamatusõbrad kui ka teiste kultuurivaldkondade esindajad.