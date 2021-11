Lõuna-Korea ehitab ujuvlinna, millel ainult taimetoitlastel elada lubatakse

Maailma esimene ujuvlinn läheb maksma ligemale 180 miljonit eurot. Linn valmib ÜRO projekti «New Urban Agenda» raames» ning selle on disaininud New Yorgis baseeruv arhitektuuribüroo Oceanix, mis on taolistele projektidele spetsialiseerunud. Kuigi uue linna täpne koordinaat pole veel paika pandud, on teada, et sellest saab Busani linna nii-öelda laiendus.