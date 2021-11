PILDID ⟩ Nii nunnu! Rakvere külje all asub imeline taluke

Just üks selline ongi Rakvere külje all müüki pandud. Imearmas Sireli talu on ehitatud 1926. aastal ning on värskelt uue kuue saanud. Peale vaadates ei tundu maja teab mis suur, kuid see on ootamatult avar. Ruutmeetreid on siin lausa 180. Lisaks veel avar terrass, mis on kaetud puitlaudisega.