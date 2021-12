LOE ⟩ 1938. aasta artiklis arutatakse pikalt, kas Eesti mehel kõlbab majapidamistöid teha

Kas mees kõlbab majatalitajaks?

Hiljuti oli ühes Põhjariigis haruldane näitus, kuhu tormas kokku rohkesti mõlema soo esindajaid. Sellel näitusel nimelt oli neil võimalus imetleda meeste hästiõnnestunud katseid lauakatmise alal.

See oli niisugune kõmunumber, et sellest räägiti hulk aega. Ei juhtu ju iga päev, et kangema soo esindajad näitavad avalikkusele oma «perekondlikke» omadusi. Enamasti on ju lugu ikka nii, et vahvad mehed käivad õige tasa ringi ja peaaegu hiilivad ustest, kui nad ühel või teisel põhjusel on SUNNITUD igapäevase majatalituse endi hooleks võtma. Pisut teisiti on lugu, kui sellisest asjast saab teha sündmuse. Siis igatahes leidub mõningaid üksikuid, kes ei kurda avalikult esineda. Ja siis on neil oma alal suur edu ... mis peaks teised mehed pisut kohmetama panema. me nimelt ehk jõuame siiski ühisele arvamusele, et see tõepoolest polegi nii hirmus huvitav, et mees ka suudab, näiteks, lauda katta. Toredat, peent lauda.

Ka mehed oskavad lauda katta ja lapsel mähkmeid vahetada ...

Miks ei võiks mehed ka natuke hoolitseda maja ja kodu eest, niisama hästi nagu teevad naised? Et mehed oskavad maitsevaid toitusid valmistada, seda teame ju restoranidest, kus tavaliselt on meeskokad, kes hoolitsevad toitudes eest – ja kus nad ka katavad laudu ja toovad toitusid lauale. Nende ridade kirjutaja on siiski veendunud, et need eksperdid oma kodus leiavad selle pärast sobiva ja loomuliku olevat, et nende õrnem pool või ema korraldab nende jaoks kõik. On muidugi erandeid, aga neid pole vist kuigi palju.

olgu nüüd toidu valmistamisega lugu veel kuidas on. See võib vahest anda põhjust lausa õigustatud uhkuselegi ja hooplemiselegi, mida me nii meeleldi ja südamest andestame meestele (nad on ju mehed!). Aga kui me võtame niisugused tüütavad asjad, nagu nõude pesemine, voodite kohendamine või põranda pesemine, siis on kohe lahti jutt alavääristamisest! Niisugused toimingud ei kõlbavat mehele! Ühel või teisel seletamatul põhjusel ei olevat need meeste tööd ja pidavat seepärast jääma naiste hooleks. Viimastele ei ole need sugugi alandavad; tarvis ainult ära teha.