Varalahkunud muusiku kodu ostnud mees: ma arvasin, et maakler ajab udujuttu

Lääne-Londonis elaval 72-aastasel Ray Edwardsil on au ja uhkus elada muusikamaailma ühe säravaima tähe, varalahkunud Freddie Mercury, lapsepõlvekodus. Kolme magamistoaga kahekorruselise eramu omanik arvas selle ostmise hetkel, et maakler ajab udujuttu ning mainib Mercury nime vaid müügi edendamiseks. Kiire otsing internetis ei paljastanud samuti kuigi palju detaile maja eelmiste omanike kohta.

2016. aastal, kui Queeni liige Brian May majale Suurbritannia kultuuripärandi sinise tahvli omistas, oli Rayl pilt lõpuks selge. Ajaloolise maja minevikus veendunud Ray lasi May avalduse järel 50 tulihingelisel fännil majas ka veidi ringi vaadata, vahendab The Mirror.