PILDID ⟩ Viimsi mõisa vastas on müüa väga noobel pesapaik

98-ruutmeetrine korter kulgeb läbi kahe korruse ning on tänu heledale siseviimistlusele avar ja valgusküllane. Tegu on 1830. aastal ehitatud kivimajas asuva korteriga, mille renoveerimisel on järgitud Muinsuskaitse reegleid ja soovitusi. Imeline pesapaik vahetab omanikku 239 000 euroga.

Kõik toad on heledas toonides viimistletud, säilitatud on võimalikult palju originaaldetaile. Korteril on ees uued kolmekordsed puitpakettaknad, mis on valmistatud järgides originaalakende stiili.