Naine põrutab: sugulased küsivad minult jõuluõhtusöögil osalemise eest piletiraha!

Jõulud on üks väheseid aegu, mil pere ja sugulased kokku saavad. Mitmepealise karja toitmine jääb enamasti võõrustaja hoolde. Muidugi on olemas ka teisi variante. Näiteks lepitakse kokku, et igaüks toob jõululauale midagi, olgu selleks kasvõi päts leiba. Finantskoorma leevendamiseks tuli aga üks briti naine lagedale ideega, mis aja ta venna naise marru.