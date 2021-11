Ulmelise ideega rohearhitektid: süsiniknegatiivsete tulevikhoonete tehnoloogia on juba olemas

Idee pilvelõhkujast, mis atmosfäärist süsinikku välja imeb, tundub üsna ulmeline. Kuid utoopia võib olla lähemal kui esmapilgul tundub. USA arhitektuuribüroo Skidmore, Owings & Merrill on sellise idee paberile saanud ja on veendunud, et see saab peagi reaalsuseks.