Eesti kinnisvara hinnatõus lööb Euroopa rekordeid

Kui võrrelda 2021. aasta teist kvartalit 2010. aastaga, siis üürihinnad on tõusnud peaaegu kõigis Euroopa riikides. Kõige rohkem kasvasid need Eestis, rekordilised 142,4%. Teisel ja kolmandal kohal on Leedu (+109,1%) ja Iirimaa (+65,6%). Hinnad langesid vaid kahes riigis: Kreekas (-25,1%) ja Küprosel (-3,3%). Lätis kasvasid aga hinnad 36%, vahendab kinnisvaraportaal City24.

Üür tõuseb, nii nagu ka eluaseme hind

2021. aasta teises kvartalis tõusis eluasemete üür Euroopas aastaga keskmiselt 1,3%.

«Elamispindade hinnad Eestis tõusevad: tänavu keskmine hinnatõus oli üle 16%. Hinnad tõusid 2010. aastaga võrreldes peaaegu 133%! Loomulikult on see mõjutanud ka elamispindade üüri, mis on viimase kümne aastaga tõusnud peaaegu 150%. Sama olukorda võib näha ka Lätis ja Leedus. Meie ekspertide hinnangul elamispindade hinnatõus jätkub, kuna ehitusmaterjalide hind läheb selgelt üles,» ütles Artem Umanets, Ukraina suurimat kinnisvaramüügiplatvormi DOM.RIA.com haldava Eesti ettevõtte RIA.com Marketplaces juhatuse esimees.

Umanetsi sõnul oli Eesti esimene Balti riik, kes panustas üürimajade ehitusse ja oli sellega õigel teel.

«Tallinnas tulid juba mitme aasta eest turule kortermajad, mis olid mõeldud just välja üürimiseks. Peab ka ütlema, et see oli paljudele meele järele. Antud hetkeks on sadadest korteritest vabad ainult üksikud. See oli ärilises mõttes väga tark investeering,» väidab Umanets.