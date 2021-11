Unehädad kimbutavad vähemalt korra elus meid kõiki. Kas sa aga teadsid, et halva une või uinumisraskuste taga võib olla hoopis see, kuidas oma voodi paigutanud oled?

New Yorgist pärit feng shui konsultant Laura Cerrano usub, et uinumisprobleemide üheks põhjuseks võib olla valesti paigutatud voodi, vahendab Marie Claire. Naine on veendumusel, et see, kuidas inimesed paigutavad oma magamistoamööbli, mõjutab suuresti nende une kvaliteeti.