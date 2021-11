Kes on valge habemega mees, kes jõuluajal salmi ei küsi

Loomulikult on pähklid olnud inimeste laual aegade algusest saadik ja nii on leiutatud ka eri viise, kuidas pähklikoort purustada. USAs Leavenworthis asuva pähklitangide muuseumi vanima metallist pähklipurustaja valmistamisajaks on hinnatud 200 eKr – 200 pKr, muuseumi kogu vanimad puidust pähklitangid aga hakkasid meistrimeeste käe all ilmet võtma 16. sajandil. 19. sajandil sai inimnäoga pähklipurustaja mundri selga.