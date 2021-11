eksperiment ⟩ Vesine lugu: külmutatud juurvilja vedelikusisaldus varieerub mitu korda

Mu käes on jäine ja krabisev pakk külmutatud köögivilja ühelt tuntud tootjalt, täpsemalt brokolit. Pakendile on kirjutatud komakoha täpsusega, mida kõike toode sisaldab, kui palju on seal küllastunud rasvahappeid, valkusid, süsivesikuid ja soola. Kuid ma ei märka, et kusagil oleks grammides või milliliitrites märgitud vett, mis on külmutatud juurvilja ustavaks saatjaks Postimehe teadustoimetaja Marek Strandbergi tähelepaneku kohaselt.