Artur tervitab meid laia naeratusega Gloria uksel ning kutsub sisse. Mees on Eestist pikalt ära olnud ning keel on natukene roostes. Teineteise paremini mõistmiseks otsustasime vestelda inglise keeles. Pean tunnistama, et pole Gloria restoranis varem kunagi käinud. Lihtsale maapoisile tekitavad valge laudlinaga restoranid ärevust. Ei oska õigesti ei istuda ega astuda, võtan parem putkast burksi ja söön seda.

Gloria treppidest üles kõndides Artur räägib, et alustas kokateekonda Sillamäe ametikoolis, kuid enne esimese õppeaasta lõppu kolis ta Tallinna, et kooli kõrvalt tööl käia. Tööle Artur sai. Esimeses töökohas valmistas ta väga lihtsaid roogi – põhiliselt kartulit ja liha. Ajapikku hakkas Artur mõistma, et toit ei ole ainult kartulid ja liha. Toit on kunst, mil pole piire. Kool sai tal lõpetatud ning edasi läks tulevane tippkokk maailma avastama, et oskuseid täiendada ja uute inimestega tutvuda.