Elus esimest korda päris Cheddari juustu proovinud ameeriklane: mulle on terve elu valetatud!

«Ostsin kohalikust Costcost (USA hulgimüügipood – toim) Wyke Vintage Cheddarit ja ausalt öeldes on see parim asi, mida ma eal söönud olen. USAs saame tavaliselt pehmet ja vahajast oranžikat Cheddarit, mil pole eriti juustu maitset. See Suurbritannia Cheddar on valge ja rikkaliku maitsega ning see mureneb nagu Parmigiano. Ühendkuningriik ei tee oma juustudega nalja. Huvitav, millest ma veel ilma olen jäänud,» kirjutas ameeriklane Redditis.