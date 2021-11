PILDID ⟩ Maale elama! Võrtsjärvest mõne kilomeetri kaugusel on müüa üks ilmatuma mõnus talukoht

Krundil asuv 2004. aastal ehitatud palkmaja koosneb köögist, WC-duširuumist, elutoast ning teisel korrusel asuvast kahest magamistoast. Maja on ehitatud madalvundamendile ning katuseks on vastupidav kivikatus. Maja köetakse õhksoojuspumbaga või kaminaga. Vannituppa on paigaldatud elektriline põrandaküte.