KAART ⟩ Vaata, kui palju mesilasperesid üle kogu Eesti registreeritud on

Kõige rohkem mesilasperesid on Lääne-Virumaal, kus teavitati 5747 mesilasperest. Järgnesid 4310 perega Pärnumaa ja seejärel Harjumaa ning Tartumaa. Kokku on mesilaid 2079 mesinikul üle Eesti.

«Teades, kuivõrd olulised on mesilased looduslikust seisukohast, on väga positiivne omada andmeid talvituma minevate ja talvitunud perede arvu kohta. See annab erinevaid võimalusi andmete analüüsiks. Palume kõigil mesinikel kontrollida, et nende PRIAle edastatud e-posti aadress oleks korrektne. Sel juhul saame mesinikele olulise info võimalikult kiiresti nendeni toimetada,» lisab Bleive.