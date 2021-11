Kinnisvaraettevõtjad prognoosivad jätkuvat hinnatõusu

Mitme olulise teguri koosmõju tulemusena on hinnatõusuootused tema sõnul varasemate aastate analoogsete uuringute tulemustega võrreldes ühed kõrgemad.

Enamus küsitlusele vastanutest ootab, et turu aktiivsus ehk tehingute arv võiks mõnevõrra allapoole tulla. Üks uuringus osalenu tõi välja paralleelid 2006. aastaga, mil suures teadmatuses tehti kiirustades palju valesid otsuseid.

«Arvata võib, et turu jahtumist oodatakse, sest turuosalised tunnetavad, et tehingute arv on liiga pikaajaliselt olnud liiga kõrgel. Mõningane jahtumine kinnisvarasektoris võiks aidata ebaselgust täis ajal valdkonna riskantsust maandada,» järeldas Tõnu Toompark.