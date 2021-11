HELDE KÄEGA ⟩ Belgia rallimehe annetus toob vähekindlustatud peredele vinguandurid

4000 eurot Päästeliidule annetanud rallisõitja Thierry Neuville sõnas, et kõigil pole sedasi vedanud nagu temal ja paljud seisavad oma elus silmitsi suurte raskustega.

«Minu jaoks on teiste aitamine elu mõte. Vabatahtlikul päästel on minu jaoks suur tähendus. Päästeliit hõlmab erinevaid vabatahtlike rühmi, kes päästavad elusid iga päev, nähtud vaevast ja ajast sõltumata. Tahan tänada kõiki neid inimesi, kes panevad iga päev oma südame teiste päästmisesse. Nemad on tõelised kangelased,» lausus rallisõitja.