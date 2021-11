Trumpi impeerium mõraneb? Miljardär müüs maha Valge Majaga samal tänaval asuva hotelli

Trumpi organisatsioon ostis Pennsylvania avenüül asuva hoone 2016. aastal ning sellest tehti hotell. Varem kuulus see USA riiklikule postiteenusele. Uhke hoone on on siiani ehitismälestisregistrisse kantud kui ajalooline postkontor ja kellatorn.

Uudisele, et väärikast hoonest tehakse Trumpi hotell, reageeriti tugeva kriitikaga. Nii mõnigi ekspert pidas ebaeetiliseks, et presidenditoolil istuv miljardär oma valdusi aktiivselt laiendab. Seda peetakse ka põhjuseks, miks hotell hästi tööle ei läinud. Süüdlaseks võib pidada ka pandeemiat, kuid arvatakse, et Trumpi halb maine üdini demokraatide käpa all olevas linnas, on tegelik põhjus, miks hotellil nigelalt läks. Igal aastal kaotas see 5 kuni 10 miljonit dollarit (4,4-8,8 miljonit eurot). Koos renoveerimis- ja sisustustöödega kaotati kokku 74 miljonit dollarit.