Hirmkalli renoveerimistöö läbiviimiseks on raha otsa saama hakanud. Õnneks leiti probleemile loominguline lahendus. Kiriku renoveerimise käigus on üle jäänud terve hulk kive, mis seinast välja peksti, et uutega asendada.

Selle asemel, et need kuskile ära peita nii, et need kunagi enam päevavalgust ei näe, otsustati need hoopis maha müüa. Kivid läksid oksjonile, mis kestab 21. novembrini. Vastavalt kivi suurusele ja välimusele jäävad nende alghinnad 40 kuni 800 naela vahemikku (47,5-951,5 euro vahemikku).