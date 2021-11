VIDEO ⟩ Arhitekti utoopiline idee viib inimkonna tagasi «puu otsa»

Arhitekti idee kannab nime Higher Ground ning on oma olemuselt ei midagi muud, kui maa sisse surutud vaiad, mille otsas tasased platvormid asuvad. Need on omavahel ühendatud nii, et moodustuksid suuremad alad. Idee kohaselt saab maapinnale jäänud loodus kui ka pilvepiirile viidud inimkond omi asju ajada. Kumbki osapool ei sekku teise käekäiku, kuid üksteisele ollakse siiski väga lähedal.