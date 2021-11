Kas veekahjustuse korral on kodukindlustusest üldse tolku?

Veega seotud kahjustused on üheks kõige levinumaks põhjuseks, miks kindlustusandja poole pöördutakse. Kuid millistel alustel ja kas üldse on lootust veekahjustuste korral hüvitist saada? Sellele küsimusele vastab Swedbanki riskikindlustuse valdkonnajuht Liina Laks.

Kõige sagedasem veega seotud kahju on torude lõhkemine või lekkimine. Tihti on tegu pikaajaliste protsessidega, näiteks loomuliku kulumise või roostetamise tulemusega. «Kui toru puruneb rooste tõttu ja vesi kahjustab ehitise siseviimistlust, siis hüvitab kindlustus siseviimistluse kulud. Küll aga ei hüvita kindlustus lõhkenud toru asendamise ega taastamisega seotud kulusid,» kommenteerib Laks.

Sügistormide ajal võib tugeva vihmasaju tõttu tungida vesi ootamatult läbi katuse ning põhjustada paksu pahandust. «Kodukindlustus katab esmakordse vee läbijooksu katuse kaudu või ka juhul, kui katus on saanud kannatada ettenägematu välise sündmuse tõttu, näiteks on murdunud puu oksad katuseplaati vigastanud,» räägib Laks.

Endale kodu ehitades või ostes, tasub kindlasti hoolikalt jälgida, et ehituskvaliteet vastaks nõuetele, sest valede või vigaste ehitusmaterjalide kasutus või vigane ehitus- või remonditöö ei kuulu kindlustuskaitse alla. «Küll aga korvame kahju, kui toimunud on äkiline ja ettenägematu sündmus. Kuid me ei hüvita seda osa, mis kahju põhjustas. Näiteks kui veetoru oli ehitaja poolt paigaldatud valesti ning see põhjustab uputuse, siis hüvitatakse kodule tekkinud veekahju, kuid ei asendata veetoru,» toob Laks välja.