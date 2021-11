Külmkapi rikkest alguse saanud tulekahju kustutas vanadaami eluküünla

17. novembril kell 15.22 teatati, et Tartumaal Nõo vallas Sassi külas tuleb teataja naabruses asuvast hoonest paksu suitsu. Edasi anti info, et tegemist on vana koolimaja hoonega, mille ühes osas tegutseb külakeskus ja teises elavad paaris katusealuses korteris inimesed.