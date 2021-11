PILDID ⟩ Siniverelistele loodud! Tallinna staliniaegses majas peidab end üks imetabane pärl

Viietoaline korter asub 1951. aastal ehitatud majas. 147,3-ruutmeetrine pesapaik vahetab omanikku 379 000 euroga. Korterit müüakse möbleerituna: selles on olemas eluks vajalik sisustus, valgustid ja tehnika.

Kahel korrusel asuv korter on kaasaegsete lahendustega, avatud planeeringuga ning erakordselt valgusküllane. Korteri sisekujundus on valminud oma ala spetsialisti hoolsa pilgu all.