VAU! ⟩ Sillamäe paneelikas müüakse ultramodernset must-valget korterit

Panoraamvaatega kahetoaline korter paistab silma värvide vähesuse poolest. See 41 ruutmeetri suurune korter ei jäta ilmselt kedagi külmaks. Kõik detailid on väga minimalistlikud ja hoolega valitud, et ükski asi silma ei riivaks. Kõige tipuks on kogu sisustus tuttuus!