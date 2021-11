Uurimistöös selgus, et just neil aegadel ei viitsi keegi koristada

Inimeste koristamisharjumuste väljaselgitamiseks, korraldas tehnoloogiahiid LG Electronics USA-s küsitluse, millest võttis osa üle kahe tuhande inimese. Selgus, et enamik neist koristab oma elamist seitse korda kuus. Ühe koristustuuri käigus pesti enamasti põrandaid ja nõusid ja võeti tolmu.

Huvitav on aga see, mis aegadel inimesed koristavad. Tuleb välja, et enamik eelistab koristada laupäeva hommikuti, kuid pühapäeva õhtul ja esmaspäeva hommikul ei koristavad ainult mõned üksikud.