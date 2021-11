Kutid ehitasid kosmosetelgi ja käisid seda Gröönimaal testimas

SAGA-l on ainult üks missioon – teha kosmos inimese jaoks natukenegi mugavamaks. LUNARKi telk demonstreerib, et see on võimalik. Telgi disainimise juures tuli arhitektidel lahendada kaks probleemi – see pidi olema lihtsasti transporditav ja täiesti isemajandav. Lisaks pidi see olema piisavalt tugev, et pakkuda kaitset Kuule langevate meteoriitide ja seal paukuva pakase eest.