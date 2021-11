Tallinna kortermaja elanikud olid hädas hiigelsuure küünla kustutamisega

Päästeamet paneb inimestele südamele, et töökorras suitsuandur on kohustuslik ning see on odavaim võimalik elukindlustus. Anduri testimiseks tuleb korra kuus vajutada selle tagaküljel olevat testnuppu ja kindlasti peab jälgima anduri kuupäeva ning selle eluea möödumisel soetada uus andur.