MEELESPEA ⟩ Millele kehtib ehitaja garantii ja milleks üldse kodukindlustus?

«Vannitoas tasub kontrollida, et valamut ja vanni ümbritsev silikoon oleks korralikult paigaldatud ning proovida järele, kas kõik uksed ja aknad avanevad ja sulguvad probleemideta ning akna tihendid on paigaldatud korralikult. Kõigi tehnoseadmete puhul on väga oluline teostada regulaarset hooldust ja kõrvaldades kõik puudused, see on väga oluline garantiiprobleemide vältimiseks,» rõhutas Kokk ning lisas, et on äärmiselt oluline, et uus omanik vormistaks uuele kodule kohe ka kindlustuse, sõltumata sellest, kas kodu on ostetud omavahendite või pangalaenuga. Alati võib ette tulla olukordi, kui juba kolimise või mööblipaigalduse käigus saab midagi ootamatult kahjustada ja sellisel juhul on kindlustusest suur abi.