Esimesest kodust õnnetul kombel ilma jäänud Heelia Sillamaa näitab uut pesa: tunne on väga hea!

«Vabandust, et me nüüd ise niimoodi pildile trügisime, aga kohe astume eest ära. Selleks, et teile meie kodu esimest 100% valmis tuba näidata (Vabandust, 98% valmis tuba, sest nende seinaliistudega on nagu on ja mind teades tuleb siia veel umbes sada lillepotti lisaks),» alustab Heelia sotsiaalmeedia postitust, kus jagab jälgijatega pilte oma uuest kodust.

Heelia sõnul on uus kodu kukkunud siiani välja just selline nagu ta oli lootnud. «Kuna esimese toa maraton on nüüd lõpuks läbitud, võib julgelt küsida: kuidas tunne on? Tunne on väga hea! Ma olen alati unistanud köögist, mis ei ole lihtsalt kappe täis topitud tuba, vaid justkui elutuba omaette. Vaadates, kui palju aega me hetkel vabatahtlikult köögis veedame, võib öelda, et unistus sai täide viidud!» teatab ta rõõmsalt.

Lisaks köögi välimusele on möödunud aastal emaks saanud telenägu väga rahul ka selle kvaliteediga. «Pisipoja on sahtlitesse ronides köögi kvaliteedi korralikult proovile pannud, nii et võime rahuliku südamega kodulinna ettevõtet (Baltest - toim.) ka teistele soovitada.