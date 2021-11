Maakler Kairi Vanem: need 20 omadust teevad kinnisvara luksuslikuks

Läbi aegade on kinnisvara tõestanud end väga stabiilse varaliigina ja eriti hästi on see olnud näha hetkel maailma tabanud tervisekriisi taustal, kirjutab Vanem Uus Maa blogis. Kinnisvarahindade tõus, nõudluse kasv ja pakkumiste vähesus on loonud pretsedendi ka luksuskinnisvara segmendis. Tänaseks on võimalik kvaliteetse ja väärika maja ehitanud omanikul oma kinnisvara müügi puhul väga hea hind saada.

Kairi Vanem on luksuskinnisvara müügiga tegelenud aktiivselt kümme aastat ja seejuures teinud hulga tähelepanekuid selle kohta, mis muudavad kinnisvara tõeliselt luksuslikuks.

Asukoht

Asukoht on luksuskinnisvara kroonijuveel. Selleks võib olla mereäärne kinnistu, koos imelise vaatega merele, linnale või loodusele, mis on kombineeritud privaatsuse ja parima arhitektuuriga.

Suurus on oluline

Luksuslik kinnisvara seostub avarate planeeringute, kõrgete lagede ja ruumikusega.

Esmaklassiline sisekujundus

Oluline on moodne ja naturaalne materjalide valik ning nende oskuslik kombineerimine. Lisaks veel maailmakuulsad brändid, mis lisavad ajatust ja suursugusust.

Rikkalik köök

Luksusliku kodu köök on avar ja ajatu disainiga. Siin on alati väga võimas köögisaar, soojendussahtel, veinikülmik, kahepoolne jäämasinaga külmkapp, profiseadmed, eraldi sahver, automaatne tolmuimeja, eraldi hommikusöögilaud ja söögituba ning rikkalikult kapipinda ja panipaiku.

Sviidiväärne vannituba

Vannitoas peab olema avar ja ruumikas dušinurk, moodne vann, käterätiku kuivatustoru, spetsiaalne meigipeegel valgustusega ja uue generatsiooni nii-öelda tark tualetipott.

Kuninglik magamistuba

Peamagamistoas peab tekkima tunne, mis on võrdne kuninglikkusega. Kahtlemata on toa krooniks massiivne voodi, millest on mugav kaugjuhtimise teel kustutada tuled, sulgeda kardinad, reguleerida temperatuuri, nautida filmiõhtuid ja kuulata head muusikat.

Elegantne buduaar

Naise täielikuks heaoluks on eksklusiivsesse eramusse disainitud buduaar, koos rohkete peeglite, spetsiaalse valgustuse ning meigitarvete paigutamiseks mõeldud sahtlite ja riiulitega.

Grandioosne garderoob

Kuningliku magamistoa lahutamatu osa on garderoob, kus on eraldi sektsioonid mehele ja naisele. Minimaalselt 20 ruutmeetri suuruse pindalaga garderoobis on spetsiaalne kapp kingade hoiustamiseks, riiulid luksusbrändide kottide mugavaks paigutamiseks, klaasist sahtlid väärtuslike aksessuaaride hoiustamiseks, piisavalt ruumi riietele ja maast laeni peegelsein.

Kompaktne treeningsaal

Kodune treeningsaal sisaldab peegelseina, valikut hantleid ja treeningmasinaid ning juhtmevaba heli- ja projektorisüsteemi, kust on võimalik vastavalt meeleolule vajalik taust valida.

Kodune spaa

Kodune spaakompleks on kooslus soojendusega basseinist või mullivannist, auru- ja leilisaunast ning puhkeruumist.

Stiilne grillimaja

Ideaalses väliköögis on sisse ehitatud gaasigrill, elektripliit, kraanikauss, roostevabast terasest tööpind, külmkapp ja eraldi puhke- ja söögiala.

Koduabilise ruumid

Vajadusel on planeeritud eraldi ruumid koduabilise või lapsehoidja jaoks, kes on mõeldud perega pikemaks ajaks koos viibima.

Mahukas garaaž

Luksuslike tehniliste aksessuaaride hoiustamiseks on elementaarne soe ja akendega garaaž vähemalt neljale autole, kus on ka integreeritud pesusüsteem.

Moodne tehnoloogia

Targa maja süsteem on tänases kiires elutempos väga oluline, ilma milleta on raske luksuslikku kinnisvara ette kujutada. Kõige põhilise kõrval, mida see süsteem pakub, on luksusmajas lisaks ka elektriliselt juhitavad kardinad, distantsilt avatavad uksed, hääljuhtimisega muusikasüsteem, isemängiv klaver jne.

Mahukad panipaigad

Luksusliku kinnisvara siselahendus hõlmab endas hästi planeeritud garderoobe ja panipaiku.

Lift

Tänapäeva kiiresti arenevas maailmas on muutunud ka kõige hullumeelsemad ideed lihtsasti teostatavaks. Ruumikas ja vähemalt läbi kolme korruse ulatuvasse villasse on planeeritud kodune lift, mis aitab transportida suuremaid esemeid või väsinud jalgadel korruste vahel mugavalt liikuda.

Turvasüsteemid

Luksuslik kodu peab olema kaitstud võõraste pilkude ja kutsumata külaliste eest. Tavaliselt on villa ümbritsetud valvekaameratega, mis on ühendatud turvaruumi. Võimalik on määrata valveks eritsoone ning vaadata nii maja kui ka kinnistu ümber toimuvat.

Koduloomad olgu hoitud

Vajadusel on olemas soojustusega õuemaja pere valvekoertele ja teistele koduloomadele.

Kodukino

Kodukino ja mängusaal on igas luksuskodus iseenesestmõistetavad kohad, kus pere saab õhtuti koos mõnusalt aega veeta.

Tenniseväljakud