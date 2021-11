VIDEO ⟩ Jõulupuufarmi töötajad tähistasid edukat müüki sensuaalse postitantsuga

TikTokis kulutulena levivas videos on näha, kuidas puufarmi töötajad kelmikalt tantsivad. Miks aga selline video üldse tehti? «Idee peale tulin, kui ma olin roolis. See laul hakkas mängima ja mõtlesin, et peaks selle järgi tantsu vihtuma,» räägib jõulupuufarmi omanik Derek Peterson Huffington Postile .

Kuigi Petersoni töötajad ei olnud algul ülemuse ideest kuigi vaimustunud, muutsid nad meelt, kui üks neist hakkas posti ümber keerutama kui professionaal. «See oli hetk, mil mõistsime, et siin on midagi erilist,» räägib Peterson.

Peterson tunnistab, et klipp on tegelikult tehtud aasta tagasi, kuid ei saanud siis eriti tähelepanu. Nüüd laeti see üles aga TikToki, kus see kulutulena levib. Puufarmer lisab, et klipp tehti tähistamaks kõigi jõulupuude maha müümist.