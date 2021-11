ANALÜÜTIK ⟩ Elamispindade hinnakasv on palgakasvust jätkuvalt kiirem

«Loksa linnas on tänavu esimese kümne kuu vältel tehtud näiteks ligi 50 protsenti enam korteritehinguid kui aasta tagasi, Kunda linnas on tehingute arv kasvanud aga koguni 100 protsenti. Tuues paralleeli, siis Tallinnas oli samal perioodil kasv ligi 25 protsenti ja Eestis tervikuna 24 protsenti,» selgitas analüütik.

«Turusituatsioon on madala pakkumiste arvu taustal jätkuvalt teataval määral eufooriline, mida iseloomustab eeskätt ostjaskonna ebakindel otsuste langetamine. Kuna sageli on ühele ja samale objektile mitmeid ostjaid korraga, siis tuleb ostuotsus langetada kiirelt ning tihti seetõttu ka otseselt läbimõtlematult,» hoiatas analüütik.

Kinnisvaraturul on tema sõnul ostjatesse suhtumine müüjate poolt viimasel ajal suhteliselt üleolev, kuna nõudlus on suur ja ostuhuvilisi palju. Maaklerite puhul on aga märgata teenuse kvaliteedi järsku halvenemist, kuna tööpõld on aastaid turul olnud tegijatel täna võrdlemisi lai ning pikaajaline äri jätkusuutlikkus on tahaplaanile jäetud.