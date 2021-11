Tunnustatud Eesti vitraažikunstniku töödest valmis kalender

«Dolores Hoffmann on väga pehme ja maalilise käekirjaga vitraažikunstnik, kelle teosed on täiesti omanäolised ja ka maailma mastaabis äratuntava käekirjaga. Vitraažide ilu ja harmoonia trükis edasi andmiseks tuli need hoolikalt üles pildistada, mille eest täname fotograaf Toomas Tuult. Samuti tuli leida väga kõrge trükitehniline lahendus ja kvaliteetne paber,» rääkis Merle Peters, Agapics tegevjuht.

Dolores Hoffmann sündis 1937. aastal eesti-saksa peres ning keskendus pärast õpingute lõpetamist Tallinna Kunstiinstituudis vitraažikunstile. Hoffmann on Eesti viljakamaid vitraažikunstnikke, kelle näitused on toimunud lisaks Eestile ka Soomes, Prantsusmaal, Saksamaal ja Venemaal. Dolores Hoffmanni teosed on pälvinud mitmeid auhindu ja tunnustusi, näiteks Grand Prix rahvusvaheliselt kunstimeistrite näituselt Prantsusmaal. Hoffmann on Valgetähe V klassi teeneteristi kavaler.