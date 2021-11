Aeg oma niiduseadmed talveunne saata

«Survepesureid seetõttu, et veest päris tühjaks neid ei ole võimalik saada ning külmakraadidega võib vesi pesuris ära jäätuda ja masinat lõhkuda,» selgitab Husqvarna tootespetsialist Andrus Soomer.

Akude ületalve hoiustamisel tuleb eelnevalt veenduda, et need on laetud vähemalt 30-50 protsendi ulatuses. «Pikal hoiustamisel võivad liiga tühjad akud voolust tühjaks joosta. Uuemate akude BMS süsteem lülitab väga tühja aku ohutuse huvides täielikult välja nii, mistõttu hiljem ei ole neid võimalik kasutada,» lisab Soomer.