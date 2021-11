Notting Hilli menukas linnajaos asuv elamispaik on viimse kui detailini hoolikalt läbi mõeldud. Kuna maja on parameetritelt kitsam kui Londoni kahekorruselised bussid, ei saakski ilmselt teisiti.

Niisiis kohtab ahtas majas väga palju sisseehitatud lahendusi. Kõik eluks vajalik on käe ja jala ulatuses ning kõigel on majapidamises kindel hoiukoht, kirjutab The Sun. Kahele tasapinnale loodud kodus ei ole selle omaniku sõnul mitte ühtegi üleliigset eset. See-eest on olemas korralik kaheinimesevoodi, mida isegi igast mitmetoalistest korterist ei leia. Helgetes värvitoonides kodu kõige laiem koht on seejuures 2,51 meetrit.