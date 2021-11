UURING ⟩ Vaata, millises Balti riigis elavad kõige usinamad rahakogujad

Rohkem kui kolme kuu palga suurune rahaline puhver on kogutud 36 protsendil ja kuni kolme kuupalga väärtuses sääste on 33 protsendil eestimaalastel, seevastu 17 protsenti pole üldse raha kõrvale pannud. Leedus on 39 protsenti kokku hoidnud enam kui veerandi aasta palgast ja säästudeta elab 15 protsenti inimestest. Lätis aga on enam kui kolme kuu palga suurused säästud vaid 29 protsendil ja sama paljudel puuduvad säästud.