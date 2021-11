Üksinda kodu loomas – Pamela Marani kuus õppetundi

Moraal: kui mees ütleb, et midagi on korrast ära, siis tuleks sellega tegeleda KOHE, mitte HOMME.

Saadan need tagasi ja nädala pärast on neil küljed maha saetud.

Panen kolme tuppa kardinad ette ära, lõikan üleliigsed nöörikesed ära. Selgub, et ajasin kaks akent sassi ja lõikasin ühe kardina nöörid liiga lühikeseks. Lapse toas on nüüd aken veerandi jagu paljas, sest voldik ei ulatu lõpuni.

Oleksin võinud seda muidugi aimata, kui taaskord kaks sõpra ütlesid, et äkki see väike kingariiul ei peaks maksma 750 eurot...

Moraal: isegi kui su personaalne mööblivalmistaja on saanud sulle suureks sõbraks, kes räägib sulle oma elust, rõõmudest ja valudest ning sulle tundub, et ta tõepoolest mõistab su üksinda suurekskasvamise valusid, siis VÕTA VEEL HINNAPAKKUMISI!

Kuigi katus on pidanud truult vastu 10 aastat, siis just nüüd on see moment, mil ta otsustas kümnest erinevast kohast teada anda, et korstnapleki ning tormilise vihma võitluses jäi kaotajaks plekk.