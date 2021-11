VAATA JA IMETLE ⟩ Imekaunis Helme mõisahoone otsib uut kosilast

«Juba alates 2009. aastast oli plaan avada mõisahoones klaverimuuseum, mille tarbeks loodi SA Eesti Rahvuslik Klaverimuuseum, mida vedas eest helilooja, laulja ja muusikapedagoog Alo Põldmäe,» selgitab Marianne Sokk ning lisab, et 2020. aastal selgus lõplikult, et hoone taastamiseks ja muuseumi loomiseks vajalikke ressursse ei ole võimalik saada.

«On kurb, kui väärikas hoone ajapikku veelgi enam amortiseerub. Kuna hoone on müügis selge eesmärgiga, et see taas korda saaks, rakenduvad hoone ostjale ka lisatingimused: ostjal on kohustus rekonstrueerida mõisa katus, fassaad, vihmaveesüsteemid ja avatäited nelja aasta jooksul ostu-müügi lepingu sõlmimisest,» selgitab Sokk.

Helme mõisa puhul on tegu varaklassitsistlikku peahoonega, mis on valminud 1770. aastatel. 1950. aastatel ehitati peaukse kohale kinnine ärklikorrus ning varasemast erineva kujuga trepp. Suuremaid purustusi ja põhjalikumaid ümberehitusi pole mõisahäärberis juhtunud. Mõisas tegutses pikalt põllumajanduskool, kuid nüüdseks on hoone pikalt olnud kasutuseta. Mõisahoone on muinsuskaitse all.