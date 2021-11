KANTAR EMOR ⟩ Vaata, millist kinnisvaraarendajat eestlased eelistavad

Mainekuse edetabel erineb natuke tuntuse omast, seda juhivad selgelt Merko ja Liven. Kui Merko mainekuse aluseks on kõrge professionaalsus, siis Liveni põhitugevuseks on arenduste trendikus.

Arendajate maine pingerea tippu on Kantar Emori uuringueksperdi Mari-Ann Ploomi sõnul võimalik jõuda vaid ettevõtetel, kes süsteemselt tegelevad positiivse kliendikogemuse loomisega. «Uusarendustesse kodu soetanute ostujärgset kogemust kaardistades on näha, et enim mõjutab rahulolu ehituskvaliteet, targa maja lahendused ning müra ja helide läbikostumise vähesus,» kommenteeris Ploom.