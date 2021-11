Tahad kooli? Krabil müüakse!

Eelmisel aastal lõplikult suletud Krabi kooli uhked hooned otsivad uut peremeest. Vald on lahmaka hoone 250 tuhande euro suuruse alghinnaga oksjonile pannud. Koolimaja on liigendatud viisil, et selle keskosas asuvad ühisalad, nagu näiteks trepikoda, fuajee ja raamatukogu, ühes tiivas õppeklassid ja teises võimla.