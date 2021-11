VAU ⟩ Viljandis Mäe tänaval asub ülistiilne katusekorter

Viietoalisel korteril on oma rõdu, saun ja panipaigad. Paljud korterid selliste luksustega võistelda ei saa. Mõnus elamine on väga maitsekalt ja kõige parema tehnikaga varustatud – siin kokku hoitud ei ole.

Ägeda disainiga korteri pindala on 118 ruutmeetrit ning kui võtta arvesse ka korteri katusealune osa, siis küündib ruutmeetrite arv lausa 190 ruutmeetrini.

Korteris on kokku neli magamistuba, avar kõrge laega köök-elutuba, lausa kaks vannituba, abiruum, kaks avatud ruumi teisel korrusel, hoovivaatega mõnus rõdu ja 6,5 ruutmeetri suurune kelder.

Korter on sisustatud eritellimusel valmistatud disainmööbliga ning ka vannitubade sisustus on valminud suures jaos eritellimusena. Nagu eelpool mainitud, on korteris korralikult tehnikat ja seda ainult kõige parematelt brändidelt.