Etiketiekspert selgitab, kas vaktsineerimata külalisi on viisakas jõululaupäeval ukse taha jätta

Gottsmani sõnul on esimeseks sammuks oma seisukoha väga selge väljendamine. Külalistele tuleb varakult teada anda, et sinu majapidamises kehtivad just niisugused reeglid. «Anna külalistele juba varakult teada, et praeguse viiruseleviku tõttu ootad külla ainult vaktsineeritud inimesi. Siis ei teki olukorda, kus keegi avastab viimasel hetkel, et tema külla ei pääse,» räägib ta Martha Stewartile .

Gottsman lisab, et oma seisukoha selgelt väljendamine võib tekitada konflikti, kuid õnneks parandab aeg kõik haavad ja inimestel on võrdlemisi lühike mälu. «Tähtis on mitte laskuda vaidlusse. Tegemist on keerulise teemaga ning igaühel on oma arvamus,» õpetab ta. Räägi pehme tooniga ja väljenda selgelt, et mõistad ka teise osapoole arvamust, kuid peokutset see ei taga.