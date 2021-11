PILDID ⟩ Viis kõige karplikumat uusarendust Tallinnas

Ka Nõmmele ehitatakse kaasaegse vormiga maju. Tuleva aasta kevadel valmivad seal A-energiaklassi elamud, mille ümber on avatud õueala, kuhu on kavandatud mänguplatsid. Elamud on piiratud ühise piirdeaiaga ning sõidukite sisenemine ja väljumine on reguleeritud tõkkepuuga. Uued hooned on vägagi nelinurksed, kuid ei üllata põnevate detailidega. Õnneks on siin mängitud heledate toonide ja materjalidega, et hooned huvitavamaks muuta.