Külm talv on aeg, mil otsime soojust ja hubasust. Loomulikult ootame ka jõulupidustusi, mil näeme neid, keda armastame ja igatseme. Paljud inimesed leiavad selle just enda kodudest, kus pered kohtuvad, rõõmustavad ja suhtlevad. Mõned meist on aga oma kodudest kaugel. Just seetõttu soovis IKEA anda oma panuse ning luua inimestele rongijaama erilise atmosfääri.