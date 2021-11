Narvas avastati seitse eluohtlikku gaasiveesoojendajaga vannituba

Paraku leidus 7 korterit, kus vannitoas asuva gaasiveesoojendaja korral puudus vannitoas ventilatsiooniks ja gaasi põlemiseks vajalik õhu sissepuhkeava. Ruumiõhust sõltuva gaasiseadme korral on põlemisõhu puudumine kõige tõsisem puudus. Kui õhku ei jätku, hakkab põlemisel tekkima vingugaas. Seetõttu on väga oluline, et ruumis, kus asub gaasiseade, on väga hea ventilatsioon.