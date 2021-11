Tallinna muusika- ja balletikooli hoovi püstitatakse väga eriline kunstiteos

Võidutöö autoriteks on multidistsiplinaarne viisik – Liis Uustal, Egon Metusala, Mari Ronimois, Mariliis Kundla ja Mihkel Pajuste. Arhitektid Liis Uustal ja Egon Metusala on ABMA ehk arhitektuuribüroo MA asutajad, kelle loominguline mitmekesisus on toonud lähiajal edu mitmetel avalikel arhitektuuri- ja kunstikonkursitel.